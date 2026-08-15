Siirt'te meyve bahçesine sıçrayan anız yangını söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meyve bahçesine sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 15.08.2026 - 16:26 Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meyve bahçesine sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tütün köyü ile Çay mezrası arasındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki meyve bahçesine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında bahçede bulunan meyve ağaçları zarar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ