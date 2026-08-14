Dalgıçlıkta üç yıldıza ulaşan "balık adamlar" Doğu'daki zorlu sularda göreve hazır

MEHMET NİYAZİ DENİZ/RECEP ÇELİK - Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce baraj ve göletlerde olası boğulma vakalarına daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, eğitimlerle üç yıldıza ulaşarak Doğu ve Güneydoğu'daki zorlu sularda göreve hazır hale geldi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, yaz aylarında sıkça görülen boğulma vakaları ile kışın su yükselmesine bağlı gelişen mahsur kalma olaylarına hızlı ve etkin müdahalede bulunulması amacıyla geçen yıl su altı ve üstü arama kurtarma timi kuruldu.

İtfaiye erlerinden oluşan 6 kişilik ekip, geçen yıl eylül ayında Antalya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı bir dalış merkezinde eğitim gördü.

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Bu eğitimlerde dalgıçlıkta bir yıldız alan arama kurtarma ekibi, 2025'in kasım ayında katıldığı ikinci eğitimin ardından iki yıldıza ulaştı.

Bu süreçte Siirt'te arama kurtarma çalışmalarına katılmaya başlayan ekip, son olarak mayıs ve haziran aylarında Antalya'da aldığı eğitimle dalgıçlıkta üç yıldız sahibi oldu.

Dalışta uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alan ekip, "ilkyardım", "arama kurtarma", "derin dalış", "yön bulma" ve "tüp dolum" uzmanlığı eğitimleriyle de profesyonel olarak zorlu sularda görev yapacak donanımı kazandı.

Ekip, Siirt başta olmak üzere ihtiyaç duyulan illerde de arama kurtarma görevi üstlenebilecek.

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- "Desteğe gitmeye hazırız"

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, AA muhabirine, dalgıç ekibinin kurulmasının ihtiyaçtan kaynaklandığını söyledi.

Acil bir durumda çevre illerden ekiplerin Siirt'e gelmesinin uzun zaman aldığını belirten Yılmaz, Vali Kemal Kızılkaya'nın desteğiyle bünyelerinde 6 kişilik dalgıç ekibinin oluşturulduğunu ifade etti.

Ekibin üç yıldız dalgıçlık eğitimlerini tamamladığını belirten Yılmaz, "Bu üç yıldızı aldıkları için profesyonel hale geldiler. Ekibimize araç da tahsis ettik. Gerek il içinde gerekse il dışında yaşanabilecek vakalarda bize ihbar düşmesiyle oraya desteğe gitmeye hazırız." dedi.

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Ekip amiri Şehmus Elçiboğa da Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen yıldan bu yana üç dönem eğitim aldıklarını söyledi.

"Daha önce boğulma vakalarında il dışından ekip bekleniyordu. Şu anda 7 gün 24 saat hazır durumda beklemekteyiz." diyen Elçiboğa, kendilerine tahsis edilen araçta tüm ekipmanların bulunduğunu ifade etti.

Elçiboğa, "Dalgıçlık zor bir meslek. Ekip olarak gönüllü katıldık. Aynı zamanda itfaiye personeliyiz. Suların görüş açısı sıfır. Bayağı sıkıntılı. Ona rağmen elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah boğulma vakaları yaşanmaz ama olursa da her zaman müdahaleye hazırız." diye konuştu.

Elçiboğa, vatandaşları riskli bölgelerde piknik yapmamaları ve suya girmemeleri yönünde uyardı.

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- "Karanlık sularda mücadele ediyoruz"

Ekipte yer alan Mevlüt Özgür de coğrafi koşullar nedeniyle Siirt'teki sularda dalışın zor olduğunu söyledi.

Eğitimlerde 42 metreye kadar dalış yaptıklarını belirten Özgür, "Sularımızda derinlik aniden 3 metreden 10 metreye, 10 metreden 20 metreye düşebiliyor. Karanlık sulara sahibiz. Görüş mesafesi neredeyse sıfır. Ekip olarak eğitimimizi tamamladık, göreve hazırız." dedi.