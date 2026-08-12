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        Siirt'te boğazına sülük kaçan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi

        Siirt'in Baykan ilçesinde boğazına sülük kaçan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Siirt'te boğazına sülük kaçan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi

        Siirt'in Baykan ilçesinde boğazına sülük kaçan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından dün götürüldüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Yasin Gökçınar ve Op. Dr. Aydın Turan'ın müdahalesiyle boğazından sülük çıkarılan 5 yaşındaki M.E'nin tedavisi tamamlandı.

        Taburcu edilen kız çocuğunun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Op. Dr. Gökçınar, hastanın yaklaşık 15 gündür ağız ve burundan gelen kanama şikayetiyle hastaneye getirildiğini, muayene için KBB birimine yönlendirildiğini söyledi.

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        Başarılı bir operasyonla çocuğun sağlığına kavuştuğunu ifade eden Gökçınar, "Çocuğun muayenesinde sağ bademciğinin arkasında sülük tespit ettik. Çocuğun daha önce dereden su içtiği bilgisine ulaşıldı. Hızlı müdahaleyle sülüğü çıkardık." dedi.

        Gökçınar, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kontrolsüz sulara çocuklarımızı kesinlikle sokmayalım, bu tarz yerlerden kesinlikle su içmeyelim." uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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