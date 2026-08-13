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        Siirt'te evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

        Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Siirt'te evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

        Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Batı Mahallesi 1913 Sokak'ta gece saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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