Siirt'te evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 13.08.2026 - 13:19 Güncelleme:
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Batı Mahallesi 1913 Sokak'ta gece saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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