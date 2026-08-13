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        Siirt'te TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

        Siirt'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okullarının kapanış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Siirt'te TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi

        Siirt'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okullarının kapanış programı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, TÜGVA'nın faaliyetlerini anlatan sinevizyon izletildi, şiirler okundu ve ilahiler seslendirildi.

        Vali Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederek gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

        Programın sadece bir kapanış töreni olmadığını, gençlerin hayatında önemli bir dönemece birlikte şahit olduklarını dile getiren Kızılkaya, Valilik olarak gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

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        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan ise yaz okulunda emek veren, vakit ayıran ve çalışmalarda ciddi sayılara ulaşılmasını sağlayan TÜGVA yöneticilerine teşekkür etti.

        Siirt'te olduğu gibi ülkenin 81 ilinde yaz okullarında rekor sayıya ulaştıklarını dile getiren Taylan, "Yola çıktığımız ilk anlarda 'sayılarımız 600 bini bulur mu 500 binde kalır mı'? diye düşünürken şu anda kayıt aldığımız öğrenci sayısı 750 bin küsur. Bu gerçekten canla başla çalışan, ilimize emek veren, desteğini esirgemeyen herkesin sayesinde gerçekleşiyor. Sayılar bizim için büyük olsa da en güzel olan bu ortam içerisinde manevi dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın ortamıdır." dedi.

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        Yaz okullarında sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı etkinlikler de gerçekleştirdiklerini belirten Taylan, bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin hem okuyup eğlendiklerini hem de geleceğe daha iyi adım atmayı öğrendiklerini söyledi.

        İmanlı gençlerin yetişmesine vesile olduklarını dile getiren Taylan, "İnanıyoruz ki burada almış olduğunuz Kur'an dersleri ve Kur'an-ı Kerim eğitimleriyle beraber peygamberimizin hayatı ve edinmiş olduğunuz sosyal ve kültürel yarışmalarla sportif faaliyetler sizlere her zaman güzel anılar ve güzel hatıralar bırakacaktır." şeklinde konuştu.

        Akademisyen Prof. Dr. Yasin Aktay ve TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik'in de konuşma yaptığı programda, öğrencilere sertifika verildi.

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