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        Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda çevre temizliği yapıldı

        Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda çevre temizliği yapıldı

        Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, bazı kurum müdürleri ve doğaseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Botan Vadisi Milli Parkı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, çevrenin korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Botan Vadisi'nin Siirt'in en önemli doğal değerlerinden biri olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:


        "Botan Vadisi, ilimizin ve ülkemizin en kıymetli doğal miraslarından biridir. Bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Doğamızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için çevremizi temiz tutmalı, doğal zenginliklerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Tüm vatandaşlarımızdan çevre konusunda daha duyarlı olmalarını, atıklarını doğaya bırakmamalarını ve çevremizi koruma bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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