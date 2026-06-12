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        Siirt'te devrilen traktörün sürücü yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Siirt'te devrilen traktörün sürücü yaralandı

        Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün sürücü yaralandı.

        Plakası öğrenilemeyen Fahrettin Özhan'ın (58) kullandığı traktör, Çırpılı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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