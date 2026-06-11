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        Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Siirt'te yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan teknik ve mali analizlerle banka ve kripto varlık hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis suçundan elde edilen yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki suç gelirini akladıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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