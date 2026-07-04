Siirt'te çıkan iki yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde metruk bina ile bir bahçede çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 04.07.2026 - 20:18 Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde metruk bina ile bir bahçede çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk İlkokulu arkasında bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dicle Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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