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        Siirt'te çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 16 yaşındaki genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Siirt'te çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 16 yaşındaki genç yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavgada, E.S. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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