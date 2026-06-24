Siirt'te çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 16 yaşındaki genç yaralandı.



Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Kavgada, E.S. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



