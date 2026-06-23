Siirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Siirt'te, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.



Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun'un ev sahipliğinde İl Özel İdaresi Dinlenme Tesislerinde verilen yemekte yaptığı konuşmada, tayini çıkan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi.



Siirt'e emek veren, adaletleriyle memlekete ışık olan 22 hakim ve savcıyla bugün veda edeceklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:



"Biz kamu görevlilerinin bu yaz dönemindeki mukadderatıdır. Her dönem gerek adli gerek mülki erkanda kamu görevini üstlenen hemen her alandaki kamu personeli bu yaz döneminde tayin, terfi, atama dönemine girer. Bunu tıpkı göçmen kuşların mevsimsel göçlerine benzetirim, göç hareketlerine. Bu kamu görevinin kaçınılmaz bir gerçeğidir. Burada önemli olan uzun sürecek bir maraton koşusuna benzettiğim bu kamu görevi, kamu hayatını özellikle her bir tayin döneminde insanın kendisini tekrar gözden geçirmesine fırsat verdiği gibi geriye dönüp bakıldığında bulanmadan, kirlenmeden gönül rahatlığıyla akıp gitmektir aslında işin özü."



Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil de adalet hizmetinin önemine vurgu yaptı, hakim ve savcıların önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi



36 yıllık hakimlik döneminde çok sayıda veda törenine katıldığını dile getiren Akçil, "Vedalar hüzün taşır. Geride hoş bir seda bırakıyorsunuz, bir şehri bırakıyorsunuz ama yeni heyecanlara da kapı açıyorsunuz. Bunun ayrı bir güzelliği, heyecanı ve bir de zorluğu olacak. Adalet dağıtmak zor bir iş. Siz bu işi yapıyorsunuz. İnsanların dertlerine derman oluyorsunuz. İnsanların adliyeden, devletten isteklerini yerine getiriyorsunuz. İnsanların memnun ediyorsunuz. İnsanların duasını alıyorsunuz. Bu açıdan hakim ve savcılık mesleği çok önemli ve kıymetli ama aynı zamanda çok zor bir meslek." diye konuştu.



Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun ise görev süreleri boyunca özveriyle çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarının adalet hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.



Her bir meslektaşın çalışma alanlarında mesai gözetmeksizin çalışarak hizmet ettiğini belirten Coşkun, "Meslektaşlarımızın tamamına yakınının tercihleri doğrultusunda atanmış olmaları bizleri ayrıca memnun etmiştir. Bu süreçte tayini çıkan birlikte görev yaptığımız tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza kurumumuzun işleyişine sundukları katkı, özverili çalışma ve mesleki dayanışmaları için teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından tayini çıkan hakim ve savcılara plaket takdim edildi. ​​​​​​​



Programa, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt Barosu yönetimi, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

