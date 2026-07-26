Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te define ararken üzerine kaya parçası düşen kişi hayatını kaybetti

        Siirt'te define ararken üzerine kaya parçası düşen kişi hayatını kaybetti

        Siirt'te define ararken üzerine kaya parçası düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Siirt'te define ararken üzerine kaya parçası düşen kişi hayatını kaybetti

        Siirt'te define ararken üzerine kaya parçası düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü Çevre mezrasındaki ormanlık alanda 6 kişilik bir grup izinsiz define aramaya çıktı.

        Kazı çalışması yürütüldüğü sırada gruptaki Y.A'nın (49) üzerine kaya parçası düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Eruh'ta engellilere elektrikli tekerlekli sandalye desteği
        Eruh'ta engellilere elektrikli tekerlekli sandalye desteği
        Kaçak kazıda üzerine kaya parçası düşen 4 çocuk babası öldü
        Kaçak kazıda üzerine kaya parçası düşen 4 çocuk babası öldü
        Siirt'te kazı çalışmasında üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti
        Siirt'te kazı çalışmasında üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti
        Yaylaları gezen akademisyenler Pervari balının polen atlasını oluşturuyor
        Yaylaları gezen akademisyenler Pervari balının polen atlasını oluşturuyor
        Kurtalan'da maddi hasarlı trafik kazası
        Kurtalan'da maddi hasarlı trafik kazası
        Siirt'te anız yangını itfaiye ve TOMA desteğiyle söndürüldü
        Siirt'te anız yangını itfaiye ve TOMA desteğiyle söndürüldü