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        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 23:20 Güncelleme:
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        Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Tahir Tekin (61) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Ballıkavak köyünde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan Tekin, ağır yaralandı.

        Ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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