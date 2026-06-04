Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Siirt'te balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Siirt'te bir apartmanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 23:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Siirt'te bir apartmanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında bulunan balkondan dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Ali Asaf Ü. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        Siirt'te 2 yaşındaki çocuk birinci kattan düşerek yaralandı
        Siirt'te 2 yaşındaki çocuk birinci kattan düşerek yaralandı
        Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı; o alar kamerada
        Balkondan düşen 21 aylık bebek yaralandı; o alar kamerada
        Siirt'te "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" etkinliği
        Siirt'te "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" etkinliği
        Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
        Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan üyelerine "TOBB Nefes Kredis...
        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan üyelerine "TOBB Nefes Kredis...
        Siirt TSO Başkanı Kuzu'dan Nefes Kredisi çağrısı
        Siirt TSO Başkanı Kuzu'dan Nefes Kredisi çağrısı