Siirt'te balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Siirt'te bir apartmanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında bulunan balkondan dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Ali Asaf Ü. ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

