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        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan üyelerine "TOBB Nefes Kredisi" başvuru çağrısı

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üyelerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nden yararlanma çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan üyelerine "TOBB Nefes Kredisi" başvuru çağrısı

        Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üyelerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nden yararlanma çağrısı yaptı.


        STSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kuzu, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan TOBB Nefes Kredisi'nin reel sektöre önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin yararlanabileceği kredi programı kapsamında bir firmanın azami 3 milyon lira kredi kullanabileceğini ifade eden Kuzu, toplam büyüklüğü 100 milyar lira olarak planlanan programın ilk aşamasında 25 milyar liralık kaynağın iş dünyasının hizmetine sunulacağını dile getirdi.

        Kredi başvurularının 8 Haziran'da başlayacağını bildiren Kuzu, şunları kaydetti:

        "KOBİ'lerimizin üretim, istihdam ve ticaret faaliyetlerini daha güçlü şekilde sürdürebilmeleri amacıyla hazırlanan bu kredi paketi, işletmelerimize önemli bir finansman desteği sağlayacaktır. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 48 ay vadeyle kullandırılacaktır. KOBİ’lerimize yeni bir nefes olacak bu finansman desteğinin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, Kredi Garanti Fonumuza ve projeye katkı sunan tüm banka yönetimlerine teşekkür ediyorum. TOBB Nefes Kredisi'nin üyelerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

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