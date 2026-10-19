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        Siirt'te "2026 Saha Buluşmaları Programı" düzenlendi

        Siirt'te, Diyanet İşleri Başkanlığınca "2026 Saha Buluşmaları Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Siirt'te "2026 Saha Buluşmaları Programı" düzenlendi

        Siirt'te, Diyanet İşleri Başkanlığınca "2026 Saha Buluşmaları Programı" gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğü tarafından Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Avukat Ertuğrul Coşkun, sahada görev yapan personelin katkılarının din hizmetlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

        Programın temel amacının merkezde belirlenen politikaların sahada uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları değerlendirmek ve çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirten Coşkun, sahadaki deneyimlerin ortak akılla değerlendirilerek hizmetlerin geliştirilmesine yönelik stratejiler oluşturulacağını ifade etti.

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        İl Müftüsü Şakir Pinal da din hizmetlerinin daha verimli yürütülmesinde istişare ve işbirliğinin​​​​​​​ önemine değindi.

        Siirt'in Kur'an eğitimi ve din hizmetleri alanında güçlü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Pinal, vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunabilmek için sahadaki tecrübelerin paylaşılması ve ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Programda, Diyanet İşleri Başkanlığının anayasal temeli, devlet teşkilatındaki konumu, kurumsal yapısı ve faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen din hizmetleri hakkında bilgi verildi.

        Katılımcıların görüşlerinin alınması amacıyla QR kod aracılığıyla anket yapıldı.

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        Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Bulut, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İbrahim Uçaral, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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