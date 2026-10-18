Siirt'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 18.10.2026 - 16:53 Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ş.K. idaresindeki traktör, Kasımlı-Yarımca köyleri yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile traktördeki Ç.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ş.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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