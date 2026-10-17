Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Siirt merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Siirt merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Siirt merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna ilişkin soruşturma yürütüldü.

        Bu kapsamda ülkede yasa dışı faaliyet gösteren, yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden banka hesapları aracılığıyla suç gelirlerini topladığı tespit edilen 30 şüpheliye ait banka ve kripto hesapları incelendi.

        İncelemelerde hesaplar üzerinde 2025-2026 yıllarında toplamda 1 milyar 498 milyon 377 bin 676,96 lira tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        REKLAM

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına ve suç delillerinin elde edilmesine yönelik olarak arama el koyma ve gözaltı kararının ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 30 şüpheliden 22'si yakalandı.

        Diğer şüphelileri yakalama ile arama ve el koyma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        36 il için meteorolojik uyarı
        36 il için meteorolojik uyarı
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Meteorolojiden Siirt ve Şırnak için 'fırtına' uyarısı
        Meteorolojiden Siirt ve Şırnak için 'fırtına' uyarısı
        Siirt'te otomobil takla attı, aynı aileden 5 yaralı
        Siirt'te otomobil takla attı, aynı aileden 5 yaralı
        Siirt'te çarpışan iki tır alevlere teslim oldu
        Siirt'te çarpışan iki tır alevlere teslim oldu
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 88'e...
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 88'e...
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: Hastaneye kaldırılanların sayısı 88'e y...
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: Hastaneye kaldırılanların sayısı 88'e y...
        Siirt'te devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü