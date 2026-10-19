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        Siirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Siirt'te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Siirt'te Muhtarlar Günü kutlandı

        Siirt'te 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törene köy ve mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Vali Kemal Kızılkaya, daha sonra Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

        Kızılkaya, program kapsamında muhtarları Polis Evi'nde de ağırladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

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        Muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli sorumluluklar taşıdığını ifade eden Kızılkaya, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Siirt'i daha ileriye taşımak, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

        Polisevi'nde düzenlenen programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir ve bazı kurumların müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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