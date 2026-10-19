Siirt'in köylerinde mobil diş sağlığı hizmeti sürüyor

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde mobil diş sağlığı aracıyla diş taraması yapıldı.

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