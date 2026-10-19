Siirt'in köylerinde mobil diş sağlığı hizmeti sürüyor
Siirt'te köylerde mobil diş sağlığı aracı vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.
Siirt'te köylerde mobil diş sağlığı aracı vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde mobil diş sağlığı aracıyla diş taraması yapıldı.
Taramada vatandaşların ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılarak ihtiyaçları değerlendirildi, gerekli görülen hastalara tedavi uygulandı.
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