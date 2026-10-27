Siirt'te evde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 27.10.2026 - 15:01 Güncelleme:
Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tınaztepe Mahallesi 114. Sokak'ta 2 katlı bir evin giriş katının kiler bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, evde hasara yol açtı.
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