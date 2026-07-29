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        Siirt'te kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Siirt'te kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Tekel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçaklanan H.E.P. (16) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        H.E.P'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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