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        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te kız yurdunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

        Siirt'te kız yurdunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

        Siirt'te kız yurdunda çıkan yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Siirt'te kız yurdunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

        Siirt'te kız yurdunda çıkan yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

        Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesi Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun 9. katındaki odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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