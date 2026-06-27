Siirt'te koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji alanında program düzenlendi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji alanında program düzenlendi.



Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Siirt Tıp Fakültesi ile afiliye olarak hizmet veren hastanede Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından, girişimsel kardiyoloji alanındaki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Koroner Anjiyografi ve Girişimsel Kardiyoloji Workshop Programı başarıyla gerçekleştirildi.



Program kapsamında koroner anjiyografi teknikleri, radyal ve femoral girişim yöntemleri, kompleks koroner lezyonlara yaklaşım, intravasküler ultrasonografi, fraksiyonel akım rezervi, koroner balon ve stent uygulamaları ile girişimsel işlemlerde komplikasyon yönetimine ilişkin güncel bilimsel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.



Gerçekleştirilen canlı vaka uygulamaları, olgu tartışmaları ve uygulamalı eğitimlerle teorik bilgi klinik deneyimle desteklenirken, ulusal ve uluslararası güncel kılavuzlar doğrultusunda hasta güvenliği, doğru endikasyon seçimi ve başarılı girişimsel tedavi stratejileri ele alındı.



Program kapsamında gerçekleştirilen girişimsel işlemlerle, koroner damarlarında tam tıkanıklık bulunan 6 hastanın başarılı anjiyografik girişimlerle damarları yeniden açılarak tedavileri başarıyla tamamlandı. Böylece hastalar, ileri düzey girişimsel kardiyoloji uygulamalarından kendi illerinde faydalanma imkanına kavuştu.



Programa Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar ile birlikte Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak, Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yılmaz ve Uzm. Dr. Ahmet Emir Ulutaş katılım sağladı.





Program boyunca bilgi ve deneyim paylaşımıyla girişimsel kardiyoloji alanındaki güncel uygulamalar değerlendirildi.

