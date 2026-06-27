Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji alanında program düzenlendi

        Siirt'te koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji alanında program düzenlendi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji alanında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Siirt'te koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji alanında program düzenlendi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koroner anjiyografi ve girişimsel kardiyoloji alanında program düzenlendi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Siirt Tıp Fakültesi ile afiliye olarak hizmet veren hastanede Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından, girişimsel kardiyoloji alanındaki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Koroner Anjiyografi ve Girişimsel Kardiyoloji Workshop Programı başarıyla gerçekleştirildi.

        Program kapsamında koroner anjiyografi teknikleri, radyal ve femoral girişim yöntemleri, kompleks koroner lezyonlara yaklaşım, intravasküler ultrasonografi, fraksiyonel akım rezervi, koroner balon ve stent uygulamaları ile girişimsel işlemlerde komplikasyon yönetimine ilişkin güncel bilimsel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

        Gerçekleştirilen canlı vaka uygulamaları, olgu tartışmaları ve uygulamalı eğitimlerle teorik bilgi klinik deneyimle desteklenirken, ulusal ve uluslararası güncel kılavuzlar doğrultusunda hasta güvenliği, doğru endikasyon seçimi ve başarılı girişimsel tedavi stratejileri ele alındı.

        Program kapsamında gerçekleştirilen girişimsel işlemlerle, koroner damarlarında tam tıkanıklık bulunan 6 hastanın başarılı anjiyografik girişimlerle damarları yeniden açılarak tedavileri başarıyla tamamlandı. Böylece hastalar, ileri düzey girişimsel kardiyoloji uygulamalarından kendi illerinde faydalanma imkanına kavuştu.

        Programa Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar ile birlikte Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Muzaffer Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak, Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yılmaz ve Uzm. Dr. Ahmet Emir Ulutaş katılım sağladı.


        Program boyunca bilgi ve deneyim paylaşımıyla girişimsel kardiyoloji alanındaki güncel uygulamalar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Çıkarılacak yasa af niteliğinde olmayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Emekli öğretmeni trafikte yumrukla öldürmüştü... Cezası açıklandı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        Zaniolo krizi! "Bir uzlaşma yok"
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        G.Saray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        Muska tartışması cinayetle son buldu!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Siirt'te Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası heyecanı başladı
        Siirt'te Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası heyecanı başladı
        Özel gereksinimli bireyler doğada kurulan parkurlarda eğlenceli zaman geçir...
        Özel gereksinimli bireyler doğada kurulan parkurlarda eğlenceli zaman geçir...
        Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Siirt'te başladı
        Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Siirt'te başladı
        Siirt'te 14 bin 500 öğrenci büyüme ve obezite taramasından geçirildi
        Siirt'te 14 bin 500 öğrenci büyüme ve obezite taramasından geçirildi
        Siirt'te özel bireylerin azmi "Cudivivor" yarışmasıyla ekranlara taşınıyor
        Siirt'te özel bireylerin azmi "Cudivivor" yarışmasıyla ekranlara taşınıyor
        Siirt'te kafede çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te kafede çıkan yangın söndürüldü