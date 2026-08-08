Siirt'te köy yolları 21 bin 511 ton asfaltla yenilendi

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı köylerin yolları asfaltlandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gürgöze, Konakpınar, Erdurağı, Çayırlı, Şenköy ve Yakıttepe köylerinin kullandığı güzergahta yürütülen yol çalışmaları tamamlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, yolların yalnızca iki noktayı birbirine bağlamadığını, emeği, bereketi ve gönülleri de buluşturduğunu belirtti.



Garzan Ovası'nın bereketli topraklarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 20 bin metrelik yolun 21 bin 511 ton bitümlü sıcak karışım asfalt kullanılarak yenilendiğini dile getiren Kızılkaya, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini kaydetti.



Yatırımın yalnızca bir yol çalışması olmadığını vurgulayan Kızılkaya, "Her tamamlanan kilometre, devletimizin milletimize verdiği sözün eserle hizmetle ve güvenle buluştuğunun en somut göstergesidir. Durmadan, duraksamadan daha güçlü bir Siirt için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

