Siirt'te otomobil su kanalına devrildi
SiirtEruh kara yolunun Deliklitaş mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.
Giriş: 29.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
SiirtEruh kara yolunun Deliklitaş mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Hediye B. yönetimindeki 34 NSZ 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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