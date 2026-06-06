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        Siirt'te şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Siirt'te şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde şişirilmek istenen traktör lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İlçedeki bir lastik tamir atölyesine dün kamyonetin kasasında getirilen büyük ebatlı traktör lastiği, şişirilmek istendiği sırada henüz bilinmeyen nedenle patladı.

        Patlamanın etkisiyle lastiğin bulunduğu araç kasasında çalışan işçilerden biri savrularak yere düştü. Diğer işçi ise patlayan lastiğin üzerine doğru gelmesi üzerine araçtan atladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan işçiler, tedbir amaçlı Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan lastiğin patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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