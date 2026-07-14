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        Siirt'te susayan kargaya esnaf tarafından su verildi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde susuyan kargaya esnaf tarafından su verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Siirt'te susayan kargaya esnaf tarafından su verildi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde susuyan kargaya esnaf tarafından su verildi.


        Kültür Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde dün sıcak havanın etkisini kırmak için iş yerinin önünü hortumla ıslatan Veysel Aykul'un bulunduğu kaldırıma karga kondu.


        Etrafta dolanan karganın susamış olabileceğini düşünen Aykul, su akan hortumu hayvana doğru tuttu.

        Bunun üzerine kendisine tutulan sudan içen karga, bir süre sonra uçarak bölgeden uzaklaştı.


        Karganın su içtiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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