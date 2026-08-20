Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

        Siirt'te yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde yılanın ısırdığı kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Siirt'te yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde yılanın ısırdığı kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Yanarsu köyünde oturan Rıdvan Kayra (37), dün akşam saatlerinde kümesteki tavukları kontrol ettiği sırada yılan tarafından sağ kolundan ısırıldı.

        Kolunu ısırığın üst kısmından iple bağlayan Kayra, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılan Kayra, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Burada tedavi altına alınan Kayra'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Benzer Haberler

        Siirt'te hastaya giden ambulans devrildi
        Siirt'te hastaya giden ambulans devrildi
        Siirt'te akıma kapılan genç hayatını kaybetti
        Siirt'te akıma kapılan genç hayatını kaybetti
        Siirt'te şantiyede iş makinesi yandı
        Siirt'te şantiyede iş makinesi yandı
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması 2. gününde devam ediyor
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması 2. gününde devam ediyor
        Gençlerin yuva kurması için köy köy gezerek evlilik desteğini anlatıyorlar
        Gençlerin yuva kurması için köy köy gezerek evlilik desteğini anlatıyorlar
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Siirt'te başladı
        TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Siirt'te başladı