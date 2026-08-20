Siirt'te yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

Yanarsu köyünde oturan Rıdvan Kayra (37), dün akşam saatlerinde kümesteki tavukları kontrol ettiği sırada yılan tarafından sağ kolundan ısırıldı.

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