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        15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden Başsavcı Aksoy'a ziyaret

        Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy'u makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 16:07 Güncelleme:
        15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden Başsavcı Aksoy'a ziyaret

        Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy'u makamında ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Başsavcı Aksoy, Sinop'taki görevine yeni başladığını belirterek, kentin huzurlu yapısından ve adliye ortamından olumlu izlenimler edindiğini söyledi. Aksoy, Sinop'a faydalı hizmetler sunmak için çalışacaklarını ifade etti.

        Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel de Aksoy'a yeni görevinde başarı dileyerek, basın ile yargı arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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