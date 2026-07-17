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        Boyabat'ta elektrikli skuter yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli skuterin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Boyabat'ta elektrikli skuter yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli skuterin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.S.T'nin kullandığı elektrikli skuter, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.O.Y'ye çarptı.

        Kazada yaralanan skuter sürücüsü ile yaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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