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        Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, Sinop'ta başladı

        Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, Sinop'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, Sinop'ta başladı

        Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası, Sinop'ta başladı.

        Gazi Çelebi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 67 ildeki 546 kulüpte yaklaşık 1200 sporcu katılıyor.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, bugünün minik sporcularının yarının Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları olacağını söyledi.

        Federasyonun ayırt etmeden birleştirmek, dışlamadan kucaklamak anlayışıyla çalıştığını, tekvando ailesinin her ferdinin çok değerli olduğunu dile getiren Tanrıkulu, "2023 dünya ve 2026 büyükler Avrupa şampiyonu milli sporcu Merve Dinçel de salonda bulunuyor. Başarılı sporcumuzun kariyer yolculuğunun minik sporculara örnek olmasını diliyorum. Genç sporcuların centilmence mücadele etmelerini, rakiplerine saygı göstererek hiçbir zaman pes etmemelerini öğütlüyorum." ifadelerini kullandı.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan da sporun, çocukların gelişimi üzerindeki önemine değinerek şunları kaydetti:

        "Çocuğun yetişmesinde temel amaçlar dört ana başlıkta toplanır. Birincisi zihinsel gelişim, yani akademik açıdan gelişimini sağlamak. İkincisi duygusal ve ruhsal gelişim, yani çocukları ruhsal açıdan sağlam şekilde yetiştirmek. Üçüncüsü fiziksel gelişim, yani vücut sağlığı yönünden çocukların sağlıklı olması. Dördüncüsü ise ahlaki gelişim, yani iyi insan olmaları için onları ahlaki açıdan eğitmektir. Spor, çocukların zihinsel ve akademik gelişimine engel değil. Aksine onları güçlendirir. Ebeveynlere çocuklarını spor kulüplerine ve gençlik merkezlerine yönlendirmeleri çağrısında bulunuyorum."

        Konuşmaların ardından, müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Organizasyon, 18 Temmuz'da sona erecek.

        Törene Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon katıldı.



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