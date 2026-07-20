Boyabat'ta "Hanımeli Pazarı" açıldı

Boyabat Belediyesi tarafından kadınların evlerinde ürettikleri çeşitli ürünlerin sergilenip satışa sunulduğu "Hanımeli Pazarı" açıldı.



Belediye binası önünde kurulan çadırlarda kadınların el emeğiyle hazırladığı tekstil, yöresel gıda ve el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Açılışa katılan Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Hanımeli Pazarı ile kadın emeğini desteklemeyi ve üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kadın emeğinin yanında olmayı ve üretimi teşvik etmeyi hedefliyoruz." dedi.



Pazarın yedi gün boyunca 18.00-23.00 saatleri arasında açık olacağını ifade eden Kara, "Vatandaşlarımızı kadın üreticilerimizin hazırladığı el işi, yöresel ve doğal ürünlerin yer aldığı Hanımeli Pazarı'nı ziyaret etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.



Kadın girişimci Zeynep Dinçer de Boyabat Belediyesinin sağladığı imkan sayesinde evlerinde ürettikleri ürünleri sergileyerek satış yapabildiklerini belirterek, "Evde hazırladığımız ürünleri halkımızla buluşturuyor, elde ettiğimiz gelirle aile bütçemize katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Dinçer, ilerleyen dönemde de sürekli stant açabilecekleri bir alan oluşturulmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.



