Boyabat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 28.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçe merkezi Yenimahalle'deki otluk alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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