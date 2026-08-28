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        Boyabat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Boyabat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezi Yenimahalle'deki otluk alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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