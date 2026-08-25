Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 25.08.2026 - 11:26 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
R.Ö. idaresindeki 57 ADC 667 plakalı motosiklet, Kumluk Mahallesi Çorak Caddesi üzerinde A.T'nin kullandığı 34 EFM 008 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki B.S. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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