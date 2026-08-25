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        Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Boyabat'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        R.Ö. idaresindeki 57 ADC 667 plakalı motosiklet, Kumluk Mahallesi Çorak Caddesi üzerinde A.T'nin kullandığı 34 EFM 008 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki B.S. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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