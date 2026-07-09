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        Dikmen'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Dikmen ilçesinde bir evde çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Dikmen'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Dikmen ilçesinde bir evde çıkan yangın, söndürüldü.


        Alınan bilgiye göre, Merkez Kırçal Mahallesi'nde Nurettin ve Mehmet Ali Kaya kardeşlere ait iki katlı binada yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye Dikmen Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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