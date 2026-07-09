Dikmen'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Dikmen ilçesinde bir evde çıkan yangın, söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Merkez Kırçal Mahallesi'nde Nurettin ve Mehmet Ali Kaya kardeşlere ait iki katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dikmen Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

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