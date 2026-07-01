Durağan'da yağmur ve şükür duası yapıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.



İsmail Bey Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından salavatlar eşliğinde Durağan Belediyesi Halk Pazarı alanına geçilerek yağmur ve şükür duası yapıldı.





Programda ilçe, ülke ve tüm İslam alemi için bereket, rahmet ve huzur temennisinde bulunuldu.





Duanın ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.





Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, bereketin, paylaşmanın ve şükretmenin önemine değinerek, programa katılanlara teşekkür etti.



Programa Durağan Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Durağan İlçe Başkanı Hüseyin Dede ile vatandaşlar katıldı.









