Gerze'de Kıvılcımdan Aleve Bilim ve Oyun Festivali düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde "Kıvılcımdan Aleve Bilim ve Oyun Festivali" düzenlendi.



Gerze Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gerze Yerel Eylem Grubu Derneğinin katkılarıyla Değer Katan Eller Derneği tarafından Liman içi mevkisinde gerçekleştirilen festivalde çocuklar, pentago, kulami, abluka, dama, satranç ve mangala gibi oyunları oynama fırsatı buldu.



Festival kapsamında çeşitli alanlarda çocuklara yönelik bilimsel deney etkinlikleri de yapıldı.



Değer Katan Eller Derneği Başkanı Müjde Özel, burada yaptığı konuşmada, çocukların bilimle buluşmasını ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.



Çocukların eğlenirken öğrenmelerine de imkan sunan bu tür festivallerin önemli olduğunu belirten Özel, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Festivale, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

