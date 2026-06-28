Gerze'de "Nesilden Nesile Emanet" gösterisi sahnelendi

Gerze Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Topluluğu tarafından hazırlanan "Nesilden Nesile Emanet" adlı halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.



Gerze Festival Alanı'nda Yaklaşık 130 kişiden oluşan topluluk, Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunlarını yöresel kıyafetler ve koreografiler eşliğinde sahneledi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.



Program sonunda topluluk eğitmeni Ali Ertürk ve ekip üyeleri, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı için doğum günü sürprizi yaptı.



Belovacıklı, halk oyunlarının kültürel zenginliği ve birlik ruhunu yansıtan önemli değerlerden biri olduğunu belirterek, topluluk üyeleri ile eğitmen Ali Ertürk'e teşekkür etti.



Gösteri, protokol üyeleri, vatandaşlar ve topluluk üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

