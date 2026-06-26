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        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Ramazan Taş'ın (40) kullandığı 57 ADC 397 plakalı motosiklet, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Esentepe Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Taş'ın cenazesi incelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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