Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Ramazan Taş'ın (40) kullandığı 57 ADC 397 plakalı motosiklet, Boyabat-Saraydüzü kara yolu Esentepe Mahallesi'nde kaldırıma çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi incelemenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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