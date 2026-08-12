GÜNCELLEME- Sinop'ta çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Yangına 5 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 su tankeri ve 1 kepçe ile müdahale edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca yangın bölgesinde 30 yangın işçisi ve 10 teknik personelin de görev aldığı ifade edildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ziraat alanında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerce hızla müdahale edildiği belirtildi.

Dereköy köyü Derecuma mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile Sinop ve Gerze belediyelerinin ekipleri sevk edildi.

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