Hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanede tören düzenlendi
Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapan ve kanser nedeniyle 47 yaşında yaşamını yitiren Dr. Süreyya Aydem için çalıştığı hastanede tören gerçekleştirildi.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapan ve kanser nedeniyle 47 yaşında yaşamını yitiren Dr. Süreyya Aydem için çalıştığı hastanede tören gerçekleştirildi.
Evli ve 1 çocuk annesi olan Dr. Aydem için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.
Aydem'in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Erfelek ilçesine bağlı Selbeyi köyüne uğurlandı.
Törene Aydem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Metin Arslan, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammet Faruk Akyüz ile sağlık çalışanları, mesai arkadaşları katıldı.
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