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        Kadın girişimcinin üretici olma hayali TKDK desteğiyle gerçek oldu

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan ve bir gün üretici olma hayali kuran Elif Öztürk Kaygısız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle oluşturduğu serada kesme çiçek üretimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Kadın girişimcinin üretici olma hayali TKDK desteğiyle gerçek oldu

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan ve bir gün üretici olma hayali kuran Elif Öztürk Kaygısız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle oluşturduğu serada kesme çiçek üretimine başladı.

        Çiçekçilik yapan, evli ve bir çocuk annesi Kaygısız, çiçek üreticisi de olmaya karar verdi.

        Kendi çiçeğini üretme hayali kuran Kaygısız, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek amacıyla TKDK tarafından yürütülen IPARD III Programı'na başvurdu.

        Hazırladığı proje kabul edilen ve TKDK'den aldığı destekle Gerze'nin Yenikent köyünde 2 bin metrekare alanda iki sera kuran Kaygısız, yaklaşık 1 yıl önce gül ve gerbera çiçeği üretimine başladı.

        Kaygısız, seralarında yetiştirdiği çiçeklerin bir bölümünü kendi işletmesinde değerlendirirken, bir kısmını da kentteki diğer işletmelere satıyor.

        Kaygısız, AA muhabirine, çiçekçi dükkanını açtığı ilk gün kendisine bir gün çiçek üreticisi olma hedefi koyduğunu söyledi.

        Bunun başlarda hayal olduğunu ancak zamanla arkadaşları ve ailesinin desteğiyle gerçeğe dönüşmesi için çalıştığını anlatan Kaygısız, TKDK'nin hibe desteklerini öğrenince yola koyulduğuna işaret etti.

        Kaygısız, "Çiçekçi dükkanımı açarken dedim ki 'Bir gün üretici olmak istiyorum. Eninde sonunda kendi seralarımı kuracağım ve kendi çiçeklerimi yetiştireceğim. Bu, bize 8 yıl sonra kısmet oldu. TKDK'nin IPARD programının Sinop'ta açılmasıyla hemen proje hazırlama sürecine girdik." dedi.

        Projesinin kabul edilmesinin ardından sera kurulumu için çalışmalara başladıklarını belirten Kaygısız, "Projemiz kabul olduğunda yeni anne olmuştum, şimdi 1,5 yaşında. Bize ön ödeme yapıldı, firmalar araştırdık. Geçen yaz burayı hazır hale getirdik. Vakit geçirmemek için hemen çiçeklerimizi diktik. Daha eksiklerimiz var ama bir şekilde çözüyoruz." diye konuştu.

        Kaygısız, farklı çeşitler üretmek için çalıştıklarını, süreci öğrendiklerini dile getirerek, "Güzel ilerliyoruz. Kendi dükkanımıza yetecek kadar gül artık var. Hatta çevredeki arkadaşlara da vermeye başladık." ifadesini kullandı.

        - Sinop'a 13 proje ile sağlanan katma değer 182 milyon lirayı geçti

        TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ise Sinop'ta bugüne kadar 13 yatırımcıyla sözleşme imzaladıklarını söyledi.

        Özbey, farklı alanda uygulanan projelerden 6'sının hayata geçtiğini, diğerlerinin ise süreçlerinin devam ettiğini aktararak, Sinop'a projeler aracılığıyla sağlanan katma değerin 182 milyon lirayı geçtiğini vurguladı.

        TKDK desteğiyle bir kadın girişimcinin hayallerine kavuştuğunu görmenin kendilerini son derece mutlu ettiğine dikkati çeken Özbey, şunları kaydetti:

        "Serada kesme çiçek yetiştiriciliği, vizyoner projeler arasında yer alıyor. Burada sadece gül hasadına şahitlik etmiyoruz, aynı zamanda bir hanımefendinin cesur ve vizyoner yaklaşımıyla kurumumuzun da desteğiyle emeklerinin toprağa kök salıp çiçeğe dönüşümüne şahitlik ediyoruz. Kurumumuz, klasik tarımsal üretimin yanı sıra katma değeri yüksek vizyoner projelerin hayata geçmesini önemli bir hedef olarak koyuyor. Tarımsal üretimde özellikle katma değer katacak ürünleri finanse etmeye önem gösteriyoruz. Bu sera da örnek olabilecek seralardan biri. Bu projeyi yüzde 70'i hibe, ilave KDV muafiyetiyle finanse ettik."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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