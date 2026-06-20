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        Sinop Cuma Ovası, Leylek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, her yıl binlerce kilometre katederek Afrika ülkelerinden gelen leylekler adına şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Sinop Cuma Ovası, Leylek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, her yıl binlerce kilometre katederek Afrika ülkelerinden gelen leylekler adına şenlik düzenlendi.

        Beş yıldır devam eden "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında, Valilik koordinasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

        Cuma Ovası'nda düzenlenen şenlikte katılımcılar leylekleri gözlemleme fırsatı bulurken iki leylek yavrusuna da halkalama yapıldı.

        Şenlik kapsamında ayrıca, stantlarda bölgeye ait yöresel ürünler tanıtıldı.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, doğayla uyumlu yaşamayı ve karıncayı bile incitmemeyi ilke edinmiş bir toplumun parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Leyleklerin her yıl Cuma Ovası'nı seçmesinin en büyük etkenlerinden birinin yöre halkının onlara gösterdiği ilgiden kaynaklandığını vurgulayan Özarslan, "Bundan gurur duyuyoruz. Kimse bize çevreciliği öğretemez. Bu halk zaten çevreci, doğuştan çevreci. Onlar biliyorlar doğaya sadık olunacağını. Doğanın zenginlik ve bereket olduğunun farkındalar." dedi.

        Cuma Ovası'nda Sinop Üniversitesi koordinasyonunda farklı üniversitelerin katılımıyla 5 yıldır bilimsel çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Özarslan, şöyle devam etti:

        "Akademisyenlerimizin halkın içine gelmesi, halkla kucaklaşması, burada olması bizim için büyük aşama. En büyük eksiklerimizden biri buydu. Burada şükürler olsun, bu aşamasının somut örneğini görüyoruz. Akademisyenler kampüste, kampüslerdeki konferans salonlarında halkı beklemiyor. Orada gençlerimiz yetişiyor ama akademisyenlerimiz sahada. Bu çok önemli. Bunun devam edeceğine yürekten inanıyorum."

        Özarslan, yöre halkına leyleklere gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ederek, "​Leyleklerimizin bizim ovamızı tercih etmesi, halkımızın merhametli, vicdanlı, mayasının sağlam olduğunu gösterir. Belki hayvanların aklı yok deriz ama akılları vardır. Bakın, sizi tercih ediyorlar. Demek ki sizler güzel ev sahipliği yapıyorsunuz. Tabii ki ovanın da bir bereketi var. Bunu devam ettirelim, sevgide buluşalım. Kırgınlıklar yok olsun, kardeşlik daim olsun, şenliğimiz bol olsun."

        Şenlik, halk oyunları ve müzik dinletisinin ardından öykü ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Sinop Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla yürütülen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" çerçevesinde ovada bugüne kadar 323 leylek yavrusu halkalandı. Proje çerçevesinde ayrıca Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) tarafından ovadaki elektrik direklerine leyleklerin güvenliğinin sağlanması amacıyla çok sayıda yapay platform yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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