Sinop'ta yumurtadan çıkan 46 leylek yavrusu halkalandı

Sinop'un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası'nda bu yıl yumurtadan çıkan 46 leylek yavrusu, sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı.



Kentte 5 yıl önce uygulamaya konulan "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" devam ediyor.



Proje kapsamında bu yıl ovada yumurtadan çıkan leylek yavrularına halkalama işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerce sağlık kontrolünden geçirilen 46 leylek yavrusuna halka takıldı.



Proje yürütücüsü Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, AA muhabirine, projelerinin 5'inci yılında başarıyla devam ettiğini söyledi.



Geride kalan 5 yılda ovada halkaladıkları leylek yavrusu sayısının 323'e ulaştığını bildiren Sönmez, "Bu sene Cuma Ovası'nda 46 yavrumuzu halkaladık. Projemiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek." dedi.



Bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan ve aynı zamanda projenin yürütücüleri arasında bulunan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ise halkalama işlemini bu yıl da başarıyla tamamladıklarını anlatarak, yarın ovada düzenlenecek Leylek Şenliği'ne tüm vatandaşları davet etti.



Halkalama çalışmasına Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Arif Cemal Özsemir ile ilgili üniversitelerden öğrenciler katıldı.



