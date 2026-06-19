Sinop'ta denizde avlanan yunuslar dronla görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında denizde avlanan yunuslar dron ile kaydedildi. Türkeli ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan ve sürü halinde avlanan yunuslar, bu sırada dronla görüntülendi. Bir süre bölgede avlanan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

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