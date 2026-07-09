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        Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi

        Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.

        Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.

        Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

        Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronlagörüntülendi.



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