Karadeniz'de sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi. Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu. Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronlagörüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.