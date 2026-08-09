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        Karadeniz'deki kefal sürüsü dronla görüntülendi

        Karadeniz'in Sinop kıyılarında avlanmak için deniz yüzeyine çıkan yüzlerce kefal balığı dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Karadeniz'deki kefal sürüsü dronla görüntülendi

        Karadeniz'in Sinop kıyılarında avlanmak için deniz yüzeyine çıkan yüzlerce kefal balığı dronla görüntülendi.

        1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi denizde görülen kefal yoğunluğu, balıkçıları umutlandırıyor.

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, zaman zaman avlanmak için deniz yüzeyine çıkan kefaller dronla görüntülendi.

        Gerze ilçesi açıklarında dronla kaydedilen görüntüde, yüzlerce kefalin deniz yüzeyinde bir araya gelerek avlandıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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