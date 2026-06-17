Saraydüzü Leylek Şenliği'ne hazır

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek Leylek Şenliği için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.



Kentte yürütülen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" çerçevesinde Valilik organizasyonuyla leyleklerin yoğun olarak bulunduğu Saraydüzü ilçesindeki Cuma köyünde yapılacak şenliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.



Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi yürütücüsü Orhan Okur, AA muhabirine, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek şenliğe tüm vatandaşları davet etti.



Proje ekibi olarak ilk kez yapılacak şenlik öncesi heyecan ve mutluluk içerisinde olduklarını vurgulayan Okur, "Valiliğimiz ve diğer paydaş kurumlarımızın katkılarıyla yapacağımız şenliğimizin tüm hazırlıkları tamamlandı. 20 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’'de başlayacak Leylek Şenliği'ne tüm halkımızı davet ediyoruz." dedi.



