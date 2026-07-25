Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nin tarihi binası ilgi görüyor

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, tarihi binasıyla da ilgi görüyor.





Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonrasında Hazine mülkiyetine geçen tarihi konak, Sinoplu hekim, siyasetçi ve yazar Dr. Rıza Nur tarafından satın alınarak kütüphaneye dönüştürüldü.





Sinop'un güney sahilinde denize hakim konumda bulunan ve 1902 yılında inşa edilen tarihi binada hizmet veren Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'ne Dr. Rıza Nur, kendisine ait değerli kitap ve eserleri bağışladı.





Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, 1924 yılında hizmete açıldı. Tarihi dokusunu koruyarak gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla günümüze kadar gelen tarihi bina, 2. derece tescilli kültür varlığı olarak kayıtlı.





Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi 72 bin 857 kitaplık koleksiyonu, çocuk bölümü, yetişkin okuma salonları, eski eserler bölümü ve Dr. Rıza Nur'a ait eserlerin sergilendiği özel alanlarıyla Sinop'un en önemli kültür ve eğitim merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir.





Yüz yılı aşkın süredir kente hizmet veren Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, Sinop'un kültürel mirasını yaşatan en önemli kurumlardan biri olmayı sürdürmektedir.



Kütüphane müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, hizmet verdikleri binanın tarihi bir yapı olduğunu söyledi.





Şehrin turizm potansiyeli sayesinde yaz aylarında misafirlerin tarihi binada hizmet veren kütüphaneyi de ziyaret ettiğini anlatan Akarslan, ziyaretçilerin okuma salonu ve Rıza Nur odasını gezerek kütüphane hakkında bilgi aldığını belirtti.





Akarslan, kütüphanenin Dr. Rıza Nur'un kendi koleksiyonundaki 4 bin 296 kitabı bağışlamasıyla hizmete açıldığını kaydetti.







